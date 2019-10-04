Borsa, günü düşüşle tamamladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 102.784,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 724,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile tekstil, deri oldu.

Enflasyonun eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydederek 26 ay sonra tek haneye dönmesinin ardından 104.767,54 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla birlikte bu seviyeden gelen satışlarla 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.