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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,64 değer kaybederek günü 5.345,61 puandan tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,51 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 9,67 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 seviyesinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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