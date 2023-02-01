Borsa günü düşüşle tamamladı

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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 263,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,85, holding endeksi yüzde 5,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,15 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi düşüş eğilimini sekizinci gününe taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, karar öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

ECB ve BoE'nin politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitmesinin beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların ECB Başkanı Christine Lagarde ile BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarından bankaların bundan sonraki politikalarına dair ip uçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.