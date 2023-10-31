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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,58 değer kaybederek günü 7.514,10 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:25
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,42 ile sigorta oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirtti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

        Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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