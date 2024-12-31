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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:52
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,86 ile gıda içecek oldu.

        Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

        Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle küresel piyasaların yarın kapalı olacağını belirtti.

        Perşembe günü yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de inşaat harcamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.650 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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