Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,86 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.