Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 10,41 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.962,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.830,73 puanı, en yüksek 9.983,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 9.845,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 3,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 152,76 puan ve yüzde 1,38 kayıpla 10.923,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının ons fiyatı 2 bin 908 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 908 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,93, bileşik getirisi de yüzde 39,16 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,9199 lira, satışta 36,0639 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 75,2 dolardan işlem görüyor.