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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 7.736,26 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:29
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,07 ile gıda içecek oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 puanın destek, 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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