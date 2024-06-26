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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 10.486,70 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:53
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile madencilik oldu.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

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        Yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

        Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Japonya'da perakende satışlar, Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 50 olarak hesaplandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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