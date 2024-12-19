Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.765,12 %-1,52
        DOLAR 35,0962 %0,17
        EURO 36,5440 %0,67
        GRAM ALTIN 2.923,20 %0,10
        FAİZ 43,50 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 32,55 %-2,04
        BITCOIN 100.572,00 %-0,37
        GBP/TRY 44,1131 %0,05
        EUR/USD 1,0378 %0,24
        BRENT 73,24 %-0,20
        ÇEYREK ALTIN 4.779,42 %0,10
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,63 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor.

        Öte yandan bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

        ABD ekonomisi de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

        Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı