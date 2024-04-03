Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.