Borsa günü rekorlarla tamamladı 0:00 / 0:00

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak cari denge, tüketici güven endeksi, 2. el konut satışlarının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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