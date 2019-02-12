Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.942,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,37 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile madencilik oldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 104.000 - 104.500 arasında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.