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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kazancıyla 84.596,16 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 920,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi sonrasında 84.711,77 puana kadar yükseldi ve 84.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek, 85.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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