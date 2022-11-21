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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazanarak günü 4.570,32 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle faizi 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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