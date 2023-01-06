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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,41 değer kazanarak günü 5.341,96 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 225,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25 ve holding endeksi yüzde 3,75 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 7,53 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verileriyle birlikte piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022’de 223 bin kişi arttı. Ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlar kasım ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Ortalama saatlik kazançlardaki yavaşlamanın enflasyonun düşeceğine dair umutları artırdığını ifade eden analistler, piyasalarda açıklanan istihdam verileriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonda hedefe doğru yaklaştığına dair algının hakim olduğunu dile getirdi.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının izleneceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde, Almanya'da ve İngiltere'de sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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