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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,16 değer kazanarak günü 4.997,63 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 245,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,57 ve holding endeksi yüzde 6,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile madencilik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin ardından Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde de bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin aksine 517 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ekonominin geçen ay hızlı bir tempoda istihdam sağladığını gösteren verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.

Haftaya yurt içinde reel efektif döviz kur, sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Çin'de enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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