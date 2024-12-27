Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.953,98 puanı, en yüksek 10.055,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 10.025,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,39 puan ve yüzde 0,65 kazançla 10.981,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 614 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 4 bin lira oldu.