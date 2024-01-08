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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kazanarak 7.818,89 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:49
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 8,91, holding endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile gıda içecek oldu.

        Öte yandan bugün basında çıkan haberlere göre, Bank of America (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu bildirdi.

        BofA'ya ilişkin haberler sonrasında bankacılık endeksi böylece 30 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarının takip edileceğini söyledi.

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        11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak olan toplantıda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

        Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında yer alacak.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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