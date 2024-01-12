Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

Öte yandan, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik ihtimal yüzde 78'e yükseldi.

Analistler, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, haftaya yurt içinde bütçe dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi, Almanya, Japonya ve İngiltere'de enflasyonun takibinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 seviyesinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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