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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:52
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,34 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başlarken, yurt içi piyasalar da yarınki enflasyon verileri öncesinde alıcılı seyir izledi.

        Analistler, yarın yurt içinde enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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