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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi - Borsa Haberleri

        Borsa günün ilk yarısında geriledi

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:40
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        Borsa günün ilk yarısında geriledi
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        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 647,87 puan ve yüzde 6 azalışla 10.154,35 puana geriledi.

        Toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,63, holding endeksi yüzde 6,16 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Yurt içinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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