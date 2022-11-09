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BIST 100 endeksi, 4.426,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,61 puan ve yüzde 1,18 değer kazancıyla 4.411,89 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 1,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,30 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,11 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları için son gönderim tarihi olduğunu hatırlatan analistler, veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.