Borsa günün ilk yarısında yükseldi 

AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,95 puan değer kazanarak 5.282,28'e çıktı. Toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,62 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahının canlı kalmasını sağladığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ve inşaat harcamaları ile Almanya'da enflasyon ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2024 için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.