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        Haberler Borsa Borsa haftanın ilk günü günü rekorlarla tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftanın ilk günü günü rekorlarla tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.807,95 puana taşıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:39
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        Borsa günü rekorlarla tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 136,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade belirterek, bugün ABD, Japonya ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesinin de resesyon endişelerini tetikleyebileceğini kaydetti.

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        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 86 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

        Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

        Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyesinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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