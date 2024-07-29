Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.817,11 %-0,68
        DOLAR 33,0271 %0,24
        EURO 35,8332 %0,10
        GRAM ALTIN 2.539,14 %0,40
        FAİZ 42,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,73 %0,37
        BITCOIN 69.569,00 %2,30
        GBP/TRY 42,3402 %-0,22
        EUR/USD 1,0840 %-0,15
        BRENT 81,18 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 4.151,49 %0,40
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 azalışla 10.827,98 puandan başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa haftaya düşüşle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,44 puan ve yüzde 0,58 azalarak 10.827,98 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,15 bilişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        Cuma günü dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

        REKLAM

        ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.500 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı