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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:08
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        Borsa haftaya düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,84 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,19 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,73 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

        Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

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