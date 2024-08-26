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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:22
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,70 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.739,80 puana yükseldi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile turizm oldu.

        Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

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        Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

        Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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