Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile turizm, tek gerileyen yüzde 0,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Perşembe günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 9.833,22 puandan tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.