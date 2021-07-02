Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak

Borsa İstanbul, Borsa'da işlem gören altın, altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yönelik çeşitli finansal ürünlerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amacıyla 7 Temmuz'dan itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili olmak üzere 3 yeni endeks hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kıymetlere daha fazla talep yaratılmasının önü açılmış olacak" dedi

Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak
AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'un, Borsa'da işlem gören altın fiyatlarından hesaplanmakta olan BIST Altın Endeksi'ne ilave olarak 7 Temmuz'dan itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili olmak üzere 3 yeni endeks daha hesaplamaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu endekslerden BIST Spot Altın Endeksleri altın fiyatlarının, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili Endeksleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Halihazırda hesaplanan BIST Altın Endeksi'nin, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) gerçekleşen dolar/ons cinsi altın işlemlerinin fiyatlarından hesaplandığı ve endeks altın fiyatlarının dolar/ons cinsinden getirilerini gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Temmuz'dan itibaren yayınlanacak BIST Spot Altın Endeksi, uluslararası piyasalarda oluşan dolar/ons cinsi spot altın fiyatlarının TL/gram fiyatına çevrilmesiyle hesaplanacak ve endeks altın fiyatlarının TL/gram cinsinden getirilerini gösterecek. BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altına dayalı kira sertifikalarının aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks, altın ve kira getirileri dahil Türk lirası cinsi getirileri gösterecek. BIST Altın Tahvili Endeksi ise BAP'ta işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altın tahvillerinin aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks, altın ve faiz getirileri dahil Türk lirası cinsi getirileri gösterecek."

"3 ENDEKSTE ULUSLARARASI PİYASALARDA GERÇEKLEŞEN SPOT ALTIN FİYATLARI VE KURLAR EŞ ANLI OLARAK KULLANILACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 7 Temmuz'dan itibaren altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacaklarını belirterek, 3 endekste de uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurların eş anlı olarak kullanılacağını bildirdi.

Endekslerin gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacağını aktaran Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan birisi BIST Spot Altın Endeksi. Bu endeksin altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtması ve yatırım fonları veya borsa yatırım fonları gibi fiziki altına yatırım yapan çeşitli finansal araçlarda dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması hedefleniyor. Diğer iki endeks ise BIST Altına Dayalı Kira Sertifikaları ve BIST Altın Tahvil endeksleri. Bu endeksler, sadece altın fiyatlarındaki değişimleri değil, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini veya altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacak. Böylece Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış ve Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kıymetlere daha fazla talep yaratılmasının önü açılmış olacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koç Holding'den 700 milyon liralık hisse geri alım programı
BORSA Koç destek!
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSA Yabancı hisse ve ŞBS sattı, DİBS aldı
Borsada, Beşiktaş'tan 5 yılın, Fenerbahçe'den ise 7 yılın en iyi ilk yarı performansı
BORSA Borsa'da ilk yarının şampiyonu Beşiktaş
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSA Yabancı hisse ve DİBS sattı, ŞBS aldı
Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 70 arttı
BORSA Yerlinin finansal varlıkları arttı
GameStop'tan zarar eden fon kapandı
BORSA Küçük yatırımcının zaferi
Borsa günü düşüşle tamamladı! Borsa neden düştü? BIST 100 son durum
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSA Yabancı hisse, DİBS ve ŞBS aldı
Borsada gong Boğaziçi Beton için çaldı
BORSA Gong Boğaziçi Beton için çaldı
Borsada ilk çeyrekte en çok sanayi şirketlerinin karı arttı
BORSA İlk çeyrekte lider sanayi şirketleri