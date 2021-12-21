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Haberler Borsa Son dakika: Borsa İstanbul'da bugün de yukarı adım uygulanacak
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Borsa İstanbul'da bugün de yukarı adım uygulanacak

Borsa İstanbul'da BIST 50 hisselerinde dün olduğu gibi bugün de açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak. Söz konusu hisselerde açığa satış işlemi, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek

Son dakika: Borsa İstanbul'da bugün de yukarı adım uygulanacak
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 50 hisselerinde dün olduğu gibi bugün de açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildiride "20/12/2021 Tarih ve 2021/90 Sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu ile BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 20/12/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 21/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yukarı adım kuralına göre söz konusu hisselerde açığa satış işlemi, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek

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