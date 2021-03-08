Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı

İş Portföy, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sundu. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan,  "Üst düzey yönetici olarak bir erkek yerine kadının istihdam edildiği şirketlerde aktif verimliliği 8 baz puan ila 13 baz puan arasında yükseliyor. Zaman içerisinde bu yatırım yaptığımız kriterleri bir endekse dönüştürmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde borsaya kote olan şirketlerimizin bu endeksin içerisinde yer almak için çaba göstereceğini, o nedenle cinsiyet eşitlikçi politikalar uygulama konusunda daha teşvik edici bir yol izleneceğini değerlendiriyoruz." dedi

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
AA

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı. Törende konuşan İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, kadınların istihdam edildiği ekonomilerde verimliliğin arttığını gözlemlediklerini, bilimsel çalışmaların bunu desteklediğini ifade etti.

Eraslan, IMF tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada 34 Avrupa ülkesi ve 2 milyonun üzerinde iş yerinin baz alındığını, çalışmada üst düzey yönetici olarak bir erkek yerine kadının istihdam edildiği şirketlerde aktif verimliliğin 8 baz puan ila 13 baz puan arasında yükseldiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Eraslan, şöyle devam etti:

"Biz de şunu düşündük; kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yapan şirketlerde böyle verim artışı varsa neden yatırımcılarımız bundan yararlanmasın? Dolayısıyla İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun oluşturulma fikri buradan ortaya çıktı. Ancak böyle bir konuda bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyduk ve bu konuda hangi kriterlere yatırım yapabileceğimiz sorusunu bulmak üzere KOÇ-KAM ile iş birliği yaptık. Onların belirlediği kriterlere uygun olan şirketler içerisinden bu fonumuzun yatırımlarını oluşturuyoruz. KOÇ-KAM tarafından belirlenmiş kriterlere uyan şirket sayısı şu anda 131. Dolayısıyla 131 şirketten oluşan bir havuzumuz var.

Topluma ayrı mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu fonun yatırım yaptığı şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla duyuruyor olacağız. Zaman içerisinde bu yatırım yaptığımız kriterleri bir endekse dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla halka açık veriler haline geliyor olacak. O nedenle önümüzdeki dönemde borsaya kote olan şirketlerimizin bu endeksin içerisinde yer almak için çaba göstereceğini, o nedenle cinsiyet eşitlikçi politikalar uygulama konusunda daha teşvik edici bir yol izleneceğini değerlendiriyoruz. Fonun böyle bir faydası olmasını bekliyoruz."

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI ANCAK YAPISAL SORUNLAR HALA DEVAM EDİYOR"

KOÇ-KAM Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder de KOÇ-KAM olarak İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için kriterler listesi oluşturduklarını bildirdi.

Türkiye'de şirketlerin son 20 yılda kadın erkek eşitliği alanında çok önemli adımlar attığını belirten Oder, "Bunları hem kendi kurumsal politikaları bakımından yaptılar. Bunun aynı zamanda farklı toplumsal projeler anlamında da kadın erkek eşitliği, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal dönüşüme olumlu etkileri oldu." dedi.

KOÇ-KAM olarak yaptıkları çalışmada hem nicel hem de nitel unsurlar bakımından oluşturdukları kriterler seti bulunduğunu aktaran Oder, şunları kaydetti:

"Burada 'ana kriterler', 'zorunlu kriterler' ve 'önerilen kriterler' olmak üzere 3 kategoride kendimizi yapılandırdık. Nicel kriterler dediğimiz zaman özellikle kadın istihdamına ilişkin verilere bakıyoruz ve şirketlerin Türkiye'deki kadın iş gücü katılımının üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın yönetici olmasını veya yönetsel karar alıcı profesyonel kadınların sayısının yoğun olmasını arıyoruz. Bunun dışında aslında zorunlu kriterler başlığı altında kadın erkek eşitliğini yaşama geçiren uygulamaları da teşvik eden, ödüllendiren bir yapısı var."

Türkiye'de kadın erkek eşitliği alanındaki 4 yapısal soruna dikkat çekmek istediğini ifade eden Oder, bu sorunların "şiddet", "istihdam", "eğitim" ve "kamusal katılım" olduğunu bildirdi.

Söz konusu 4 temel alanda Türkiye'nin performansının yükseltilmesine ilişkin hem sivil toplum hem de kamu alanında çok önemli adımlar atıldığını belirten Oder, "Fakat hala yapısal sorunlar devam ediyor. Türkiye çok farklı toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinde genellikle son 20'lik dilimde yer alıyor. Dolayısıyla bu çabayı çok daha hızlı biçimde tamamlamamıza büyük ihtiyaç var." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifa ettiğini duyurdu - Haberler
BORSAHakan Atilla istifa etti
Borsa İstanbul'dan teminatsız alım emri kabulünde değişiklik
BORSABorsa İstanbul'dan teminatsız alım emri duyurusu
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSAYabancıdan 139.2 milyon dolarlık satış
Yeşil sahaların devleri şubat ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü
BORSAFutbolun devleri şubatta kazandırdı
Tureks Turizm'den halka arz başvurusu! Tureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak?
BORSATureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan?
Savunma ve havacılık şirketleri şubat ayında yatırımcısını sevindirdi
BORSASavunma ve havacılık şubatta kazandırdı
Borsa liginde şubat ayında en fazla kazandıran Galatasaray, en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu
BORSABorsa'da şubat şampiyonu Galatasaray
Coinbase halka arz başvurusunda bulundu
BORSACoinbase halka açılıyor
Analistler borsa yatırımcılarını uyardı
BORSABorsa yatırımcısına uyarı
Borsa İstanbul'un net kârı yüzde 43 arttı
BORSABorsanın net kârı 1.4 milyar TL