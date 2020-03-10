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HABERTURK.COM / Reuters

Küresel piyasalar ve TL cinsi yatırım araçlarında dün koronavirüs ve petrol fiyatları kaynaklı yaşanan sert kayıpların ardından hükümetlerden koordineli küresel bir destek beklentisiyle güne daha iyimser bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul sabah saatlerinde başlayan yükselişini öğleden sonraya dek sürdürdü. Önceki gün 103 bin puanın biraz üzerinde kapanan endeks, saat 13:45'te yüzde 3.2 primle 106 bin puanı aştı.

Öğleden sonra endeks koronavirüsün Türkiye'ye de gelmiş olabileceğine yönelik Sağlık Bakanı'nın açıklaması sonrası aşağı yönlü harekete başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ancak henüz tespit edilmiş bir vaka olmadığını söyledi.

Bir süre 103 binin altına inen BIST-100, ardından yeniden toparlanarak artıya geçti. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin istişare edileceği haberiyle endeks tekrar aşağı yönlü dalgalandı. Saat 17:55 itibarıyla Borsa İstanbul yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 101 bin puanlara indi. BIST 100 Endeksi günü yüzde 2.38 düşüşle 101 bin 62 puandan tamamladı

Petrol fiyatlarındaki savaş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı dün sert kayıpları beraberinde getirmişti. S&P 500 endeksi yüzde 7.6, Dow Jones ise yüzde 7.79 düşüş gösterdi. Petrol fiyatları ise Ocak ayındaki 72 dolardan 30 doların altına kadar düşmüştü.

Küresel şok karşısında TL varlıklarda da satış baskısı hissedilirken dolar/TL, borsa, CDS, tahvil getirileri negatif etkilenmişti. BIST 100 dün günü yüzde 5.5, bankacılık endeksi yüzde 6.5'e yakın düşüşle tamamlamıştı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i de 400'ün üzerine sıçramıştı.

Fakat, merkez bankalarından gelen genişleme hamleleri ve hükümetlerin ekonomiye yönelik teşvik paketleriyle küresel borsalarda bir nebze toparlanma emareleri görüldü. BIST-100 endeksi de en yüksek 106,857 en düşük 102,715 puanı gördü.