Yabancılardan 145.6 milyon dolarlık net hisse alımı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta Borsa İstanbul'da net 145.6 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ocak haftasında net 145.6 milyon dolarlık hisse senedi 4.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken ve 40.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 12 Ocak itibarıyla 30 milyar 790 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ocak'ta 31 milyar 84 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 957 milyon dolardan 2 milyar 881 milyon dolara geriledi.