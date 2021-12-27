Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksinde yer alan paylara geçen hafta uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.