Genç yatırımcı sayısı yüzde 20 yükseldi 0:00 / 0:00

AA

Dünyada salgın ve savaş gibi zorlu deneyimlerin ardından küresel çapta yaşanan yüksek enflasyonist ortam bireylerin ek getiri arayışını hızlandırmalarına neden oldu.

Teknolojik gelişim ve çalışma anlayışının değişmesiyle özellikle gençlerin finansal özgürlük arayışı da ivme kazanırken, bu durum hisse senedi piyasalarında işlem yapan kişi sayısında hızlı artışı beraberinde getirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ekim ayında hisse senedi piyasalarında işlem yapan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artarak 2 milyon 821 bin 811'e ulaştı.

Bu dönemde hisse senedi piyasalarındaki yatırımcıların toplam portföy değeri de 246 milyar 150,4 milyon liradan 710 milyar 12,5 milyon liraya çıktı.

8.7 MİLYAR LİRALIK PORTFÖY

Ekim ayı itibarıyla hisse senedi piyasalarındaki 15-24 yaş grubu toplam kişi sayısı 169 bin 952'ye çıktı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı ayında 141 bin 459 kişi iken, bu da bir yıllık süreçte borsayla tanışan genç yatırımcı sayısında yüzde 20,1'lik artışa işaret etti.

Bu dönemde, hisse senedi piyasalarında işlem yapan 15-24 yaş grubu kişilerin portföy değeri de 2 milyar 861,3 milyon liradan 8 milyar 786,4 milyon liraya ulaştı.

Böylece son bir yılda hisse senedine yatırım gençlerin portföy büyüklüğü 3 katını aşmış oldu.

Ebeveynlerin, çocuğunun geleceği adına hisse senedi piyasalarında açtığı hesap sayısındaki artış da devam ediyor.

Verilere bakıldığında, ekim itibarıyla hisse senedi piyasalarında 0-14 yaş grubuna ait 5 bin 583 hesap bulunuyor. Söz konusu hesap sayısı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 47,9 artış kaydederken, yıllık bazda en fazla artışın bu yaş grubunda yaşanması dikkati çekti.

Ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre 0-14 yaş grubu kişilerin hisse senedi piyasalarındaki toplam portföy büyüklüğü de 662 milyon 152 bin lira ile neredeyse 3 katına çıktı.

- En fazla yatırımcı 35-44, en büyük portföy 45-54 yaş grubunda

Yaş dağılımına bakıldığında, hisse senedi piyasalarındaki yatırımcılar arasında en fazla kişinin 814 bin 224 ile 35-44 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Bu kişilerin ekim itibarıyla portföy değeri büyüklüğü ise 165 milyar 641,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İkinci sırada 687 bin 571 ile 25-34 yaş grubu kişiler gelirken, bu grubun toplam portföy büyüklüğü 58 milyar 243,5 milyon lira oldu.

Hisse senedi piyasalarında işlem yapan kişilerin portföy büyüklüğüne bakıldığında ise en fazla yatırımı 218 milyar 964,4 milyon lira ile 45-54 yaş grubu kişilerin yaptığı görüldü.

Bu da hisse senedi piyasalarındaki portföyün yüzde 30,8'inin 45-54 yaş grubundaki kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Hisse senedi piyasalarında işlem yapanlar arasında 322 bin 962'sinin 55-64 ve 237 bin 977'sinin 65 ve üstü yaş grubunda yer aldığı görüldü. Söz konusu kişilerin hesap büyüklüğü ise sırasıyla 142,2 milyar lira ve 115,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

MKK verilerine göre, hisse senedi piyasalarında işlem yapan kişi sayısı ve bu kişilerin portföy büyüklüğü yaş grubu bazında şöyle: