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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'dan hatalı emir dolayısıyla gerçekleşen işlemlerde yeni düzenleme - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'dan hatalı emir dolayısıyla gerçekleşen işlemlerde yeni düzenleme

        Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işleyiş esaslarında değişikliğe gittiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 08:32 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:32
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        Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme
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        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yarın itibarıyla geçerli olmak üzere, hatalı emir ya da emirler dolayısıyla gerçekleşen işlem ya da işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem ya da işlemler dolayısıyla elde edilecek minimum zarar tutarında değişikliğe gidildi.

        Buna göre, zarar tutarının normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce yapılan başvurularda) minimum 100 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 400 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 100 bin lira olarak belirlenmesine karar verildi.

        Değişiklikle piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda, işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa tarafından kısıtlandığı göz önüne alınarak, kullanıcı tahsisine ilişkin VİOP Prosedürü'nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

        Ayrıca, İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması'nda (PTRM) yapılan geliştirme ile sıfır olarak belirlenmiş risk limitlerine gün içinde farklı bir değer tanımlanarak limit belirlenebilmesi mümkün hale getirildiğinden VİOP Prosedürü'nde ilgili maddenin güncellenmesine ve VİOP Prosedürü'nde açıklayıcı nitelikteki diğer revizyonların yapılmasına karar verildi.

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