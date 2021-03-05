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Borsa İstanbul'dan teminatsız alım emri kabulünde değişiklik

Borsa İstanbul, belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri, bireysel yatırımcı için sadece Yıldız Pazar, yatırım kuruluşları için ise sadece Ana Pazar'da yer alan paylar ile sınırlandırdı. Duyuruda, değişikliklerin 12 Mart'tan itibaren geçerli olacağı bilgisi verildi

Borsa İstanbul'dan teminatsız alım emri kabulünde değişiklik
AA

Borsa İstanbul, belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri, bireysel yatırımcı için sadece Yıldız Pazar, yatırım kuruluşları için ise sadece Ana Pazar'da yer alan paylar ile sınırlandırdı.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de bazı değişiklikler yapıldığı anımsatıldı.

Bu doğrultuda, pay piyasası pazarlarındaki işlem görme esaslarına ilişkin düzenlemede bütünlüğün sağlanmasını teminen Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedürü'nde de bazı düzenlemelere gidildiği aktarılan duyuruda, Yıldız Pazar'da yer alan paylar için öz kaynak oranının yüzde 90, açık takas oranı/öz kaynak oranının ise yüzde 20 olarak belirlendiği bildirildi.

Duyuruda, değişikliklerin 12 Mart'tan itibaren geçerli olacağı bilgisi verilerek, ilgili yönerge ve prosedüre şu maddelerin eklendiği ifade edildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemelerinde müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri yalnızca Yıldız Pazar'da yer alan paylar için uygulanır. Kurul'un yatırımcı, pazar ve pay bazında aldığı karar hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik fonlarına ilişkin işlemlerde Kurul'un kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemeleri uyarınca müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri Ana Pazar'da yer alan paylar için de uygulanabilir."

Duyuruda ayrıca, Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedürünün güncel haline 12 Mart'tan itibaren borsanın internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

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