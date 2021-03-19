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ABD tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Risk iştahındaki bu düşüşten Borsa İstanbul da payını aldı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 1.41 düşüşle 1.529 puandan tamamladı. Endeks öğleden sonra 1.512 puana kadar geriledi ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 3.2 oldu.