Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,46 değer kazanarak 1.952,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 5,67 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,57 ile spor oldu.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.