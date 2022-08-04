Borsa rekorlarını ilerletti 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,28 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 kazançla 2.723,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.733,50 puana taşıdı.

27 YILIN EN SERT FAİZ ARTIŞI

İngiltere Merkez Bankası ( BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı. Banka böylece 27 yılın en sert faiz artışını yaptı.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.