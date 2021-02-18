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Borsa İstanbul'un net kârı yüzde 43 arttı

2020'de Borsa İstanbul´un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar liraya ulaşırken, net kâr ise önceki yıla göre yüzde 43 artışla 1.4 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul'un net kârı yüzde 43 arttı
DHA

Borsa İstanbul´un 2020 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul´un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar liraya ulaşırken, net kâr ise önceki yıla göre yüzde 43 artışla 1.4 milyar lirayı aştı. Açıklamada, "Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa´nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi" denildi.

Borsa İstanbul'da 2020 yılını bir "dayanıklılık testi" olarak nitelendiren Atilla, "Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık. Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul´a güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Borsa İstanbul´un yatırımcı sayısının 2020 yılında yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığına dikkat çeken Atilla, "Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık" diye konuştu.

İŞLEM HACMİ REKORU

Borsa İstanbul açıklamasına göre, endeks rekorlarının peş peşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimleri yaşandı. Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64.1 milyar lira hacme 12 Kasım´da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4.2 milyar liralık günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı. Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6.7 milyar lira hacim 20 Nisan´da gerçekleşti, 1 Eylül´de ise 165,3 milyar TL'lik rekor repo hacmi oluştu. Türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25,7 milyar TL´ye 19 Kasım´da ulaşıldı.

Bu gelişmeleri değerlendiren Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul´da toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1,254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı" dedi.


Türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurtdışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı. Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açıldı. Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi.

Pandemi sürecinde aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla yatırımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek tedbirler arasında yerini aldı. Yeni Pazar yapılanması yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş kriterleri ve kota alma şartlarındaki değişiklikler, derinliğin artırılmasını sağlayan önemli adımlardan oldu. 2020 yılı, finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için de kritik girişimlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu.

Borsa İstanbul, "Gelecekte Var Olmak" temasıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Rehberi´ni geniş paydaş gruplarının yorum ve önerilerini alarak hazırladı ve Ağustos ayında yayınladı. Hızla genişleyen yatırımcı tabanında bilinçli yatırım farkındalığının korunması amacıyla geniş kitlelere ulaşan eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar yayımlandı. Ayrıca halka açık şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla tanıtıcı videolar hazırlanmaya başlandı.

2021'DE HALKA ARZ REKORU BEKLENİYOR

Atilla, 2021 yılı hedeflerine ilişkin de, "2020 yılı, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihinde yerini alacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021´e de iyi bir performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz kârlılığı, bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz. Böylece, Borsa İstanbul´un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz.

"Türkiye´nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin yarattığı risklerin de azalmasıyla birlikte 2020´den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz."

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