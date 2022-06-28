Borsa İstanbul yükselişte

AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,73 puan değer kazanarak 2.555,99'a çıktı. Toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,69 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.480 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haber Görseli: AA