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Pamuk varantlarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi dolayısıyla düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Dr. Korkmaz Enes Ergun, İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün katılımıyla gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, “Borsada; yerli, yabancı, bireysel ve kurumsal olmak üzere tüm yatırımcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Likidite bu şekilde oluşuyor. Likidite için özellikle önemli olan bireysel yatırımcıların ilgisini çeken ürünler bizim için oldukça değerli. Pamuk, Borsa İstanbul’daki tarıma dayalı ilk varant.” diyerek pamuğun Türkiye’de çok üretildiğini, daha da çok tüketildiğini, ülkemiz için önemli bir emtia olduğunun altını çizdi.

Gönen’in ardından kürsüye çıkan İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy ise yaptığı konuşmasında, “Pamuk 5000 yıldır tarımı yapılan kadim bir emtia. Ülkemiz yıllık 2.6 milyon ton ile dünya üretiminde 6. sırada yer alıyor. Bu üretimin ham ürün olarak parasal karşılığı yaklaşık 10 Milyar TL. Pamuğun tarladan başlayıp bitmiş tekstil ürünlerine kadar ulaşan değer zinciri doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz imalat sanayii katma değerinin yüzde 10’u, 28 Milyar dolara ulaşan büyüklüğü ile yıllık ihracatımızın yüzde 17’si pamuğu ağırlıklı girdi olarak kullanan tekstil sektörü tarafından yaratılmaktadır. Pamuk varantları pamuk fiyatlarının dalgalanmasına yönelik bir koruma enstrümanıdır ve piyasalara sunmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.