Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Spor endeksi, geçen ay yüzde 23,94 değer kazandı. Endeks, 4.079,99 puan ile ağustos ayında tarihi zirveyi gördü.

Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler, Avrupa kupalarında alınan başarılı sonuçlar, spor şirketlerinin hisse performansını yukarı taşıdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 30,14 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisse fiyatı da 9,58 lira ile tavan oldu.

Süper Lig'de geçen sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, "ideal 11"ini çok büyük oranda korurken, önemli futbolcuları transfer etti. Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alırken Zaha, Bakambu, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

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Sarı kırmızılı ekip ayrıca, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Kulüp, 2019-2020 sezonundan bu yana ana sponsorlarından olan SIXT ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Her yıl enflasyona göre artış yapılacak anlaşmada ayrıca, sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.

Avrupa kupalarında da başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, gruplara kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 17. kez mücadele edecek Galatasaray, elde ettiği başarıyla 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN HİSSELERİ DE TAVAN OLDU

Geçen ay yatırımcısına Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 29,66, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 24,14 kazandırdı.

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Fenerbahçe'nin hisse fiyatı 102,70 lira, Beşiktaş'ın hisse fiyatı da 38,50 lira ile tavan oldu.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve gerçekleştirdiği etkili transferle sezona başladı. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada kapatan sarı-lacivertliler, şu anda ligin zirvesinde bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini, 12 Haziran'da duyurdu. İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı 4 yıllığına attı.

Son sezonunu İtalya ekibi Inter'de geçiren Bosna-Hersekli yıldız Edin Dzeko ise Fenerbahçe'nin yeni sezonda açıkladığı ikinci transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki milli oyuncuyla yıllık 4 milyon 200 bin avro karşılığında 2 senelik anlaşma imzaladı.

Fenerbahçe, savunmaya ilk takviyeyi, Fransa ekibi Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku transferiyle yaptı. Bonservis bedeli ödenmeyen 28 yaşındaki Fransız asıllı Ganalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Umut Nayir'i de Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer eden Fenerbahçe, milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin orta sahaya bir diğer takviyesi ise Rusya takımı Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin avro bedelle transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski oldu. Fenerbahçe, Ajax'ın kaptanı 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic'i de renklerine bağladı.

Milli oyuncu Mert Müldür transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United takımından Brezilyalı futbolcu Fred'i transfer etti.

Sarı lacivertliler ayrıca, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Beşiktaş da UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise geçen ay yüzde 2,88 değer kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN HİSSE FİYATI 6 KATINI AŞTI

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ağustosta yüzde 506,06 artarak 6 katını aştı.

Galatasaray'ın hisseleri yüzde 109,28, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 34,64 ve Trabzonspor'un hisseleri yüzde 12,73 arttı.

GALATASARAY, PİYASA DEĞERİNDE FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip oldu.

Galatasaray, ağustos ayını 9 milyar 720 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı, 9 milyar 714 milyon 887 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 640 milyon lirayla Beşiktaş ve 2 milyar 700 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Galatasaray 10 milyar 162 milyon 800 bin lirayla, Fenerbahçe 9 milyar 947 milyon 490 bin lirayla, Beşiktaş 9 milyar 19 milyon 201 bin lirayla geçen ay piyasa değerlerinde tarihi zirveyi gördü.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Temmuz 2023 ve Ağustos 2023 kapanış fiyatı, değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2022 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2023 Temmuz kapanış fiyatı (TL) 2023 Ağustos kapanış fiyatı (TL) 2023 Ağustos aylık değişim (yüzde) 2022 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL) Galatasaray 4,30 6,92 9,00 +30,14 +109,28 9.720.000.000 Fenerbahçe 72,90 75,70 98,15 +29,66 +34,64 9.714.887.000 Beşiktaş 5,94 29,00 36,00 +24,14 +506,06 8.640.000.000 Trabzonspor 4,79 5,56 5,40 -2,88 +12,73 2.700.000.000