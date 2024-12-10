Bankacılık endeksi yüzde 2,66, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,46 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.