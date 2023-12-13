Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düştü? 13 Aralık 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor? - Borsa Haberleri

Borsa neden düştü? 13 Aralık BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 7.718,96 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7.529,31 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düştü?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:15 facebook

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 düşüş ile 7.529,31 puanda kapattı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 12 Aralık Salı günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.748,85 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düştü? 13 Aralık 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor?" İşte borsada son durum...

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13 ARALIK 2023 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.