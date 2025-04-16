Borsa günü düşüşle tamamladı! 16 Nisan borsa neden düştü?
Güne yüzde 0,26 düşüşle 9.369,37 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,36 değer kaybıyla 9.266,09 puandan tamamladı. ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden arttırıyor. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise gün sonunu eksi tarafta kapatması, "Borsa neden düşüyor? 16 Nisan 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa neden düştü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü de düşüş eğiliminde kapattı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.266,09 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.
ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Bu durum pay piyasalarında satışlara neden olurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, yarınki toplantıda ECB'nin politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğini ifade ediyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise nisan ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.
Kaynak: AA