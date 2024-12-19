Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti. Son dönemde endeksin düşüş eğiliminde hareketi, "Borsa neden düştü? 16 Aralık 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...