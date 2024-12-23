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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 23 Aralık 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 23 Aralık 2024 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftaya, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 1,01 değer kaybederek günü 9.626,56 puandan tamamladı. Haftanın kapanış gününde düşüş eğiliminde hareket eden endeks, Cuma gününü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 23 Aralık 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:40
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 23 Aralık 2024 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte detaylar...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile spor oldu.

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        Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

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        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri ve Richmond Fed imalat aktivite endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        Kaynak: AA

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