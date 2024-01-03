Haberler Ekonomi Borsa Borsa neden düştü? 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor? - Borsa Haberleri

Borsa neden düştü? 3 Ocak BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 7.624,59 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. 2 Ocak Salı günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 7.624,29 puandan tamamlamıştı. İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 03.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:47 facebook

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3 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum... BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 0,30 puan artışla 7.624,59 puanla başladı. Yeni yıla yükselişle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı. Peki, "Borsa neden düştü? 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte 3 Ocak 2024 borsada son durum...

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3 OCAK 2024 BIST 100 ENDEKSİ İLE BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybederek 7.412,04 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.