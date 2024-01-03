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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa neden düştü? 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düştü? 3 Ocak BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 7.624,59 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. 2 Ocak Salı günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 7.624,29 puandan tamamlamıştı. İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:47
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        3 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum... BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 0,30 puan artışla 7.624,59 puanla başladı. Yeni yıla yükselişle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı. Peki, "Borsa neden düştü? 3 Ocak 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte 3 Ocak 2024 borsada son durum...

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        3 OCAK 2024 BIST 100 ENDEKSİ İLE BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybederek 7.412,04 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle devam eden karışık seyrin yurt içi piyasaları da etkilediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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        Halihazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından Bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini aktardı.

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        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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